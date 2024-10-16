Kafkas kültürü dans ve şarkılarla tanıtılacak

Adigey Cumhuriyeti Oşad Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu, Kafkas kültürünün tanıtılması amacıyla Türkiye'yi dolaşacak.

Düzce'de bölgeye özgü otantik müzikleri ve oyunları yaşatmak için kurulan Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu önderliğinde, Kafkas Dernekleri Federasyonu organizasyonuyla Türkiye turnesine başlayan Adigey Cumhuriyeti Oşad Çerkes Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu, Kafkas kültürünü dans ve şarkılarla tanıtacak.

Yöresel elbiselerle sunulan gösterileri beğeniyle izlenen 40 kişilik topluluk, Düzce'den başlayan ve Sinop ile devam eden Türkiye turu kapsamında çeşitli şehirlerde performans sergileyecek.

Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, AA muhabirine, Türkiye turnesi kapsamında topluluğun gösterilerinin, sanatseverlerle buluşturulduğunu söyledi. Sezgin, Türkiye turnesine Düzce'den başladıklarını belirterek, İstanbul, Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Ankara gibi şehirlerde gösteri sunulacağını kaydetti. "İhtiyar Delikanlılar" grubu kurucularından Cihan Gündüz de "Düzce'den başladık turneye. Tüm Türkiye'yi gezecekler, her yerde bu eğlenceyi yapacaklar. Güzel bir hava estirmeye, kardeşlik bağlarını geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.