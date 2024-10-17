Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

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