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        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:46
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        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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