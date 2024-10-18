Düzce'de lise öğrencilerine HIV/AIDS konusunda eğitim verildi

Hemşireler Zuhal Yılmaz ve Havva Konür tarafından verilen eğitime, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Düzce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

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