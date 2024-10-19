Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Antik kentteki tiyatrodan etkilenerek başladığı sanat hayatında 45 yılı geride bıraktı

        ÖMER ÜRER - Tiyatro, sinema filmi ve dizilerde genellikle kötü karakterleri canlandıran Aydan Çakır, doğup büyüdüğü Düzce'de çocuk yaşlarda Prusias ad Hypium Antik Kenti hakkında araştırma yaparken oluşan tiyatro sevdasının peşinden giderek sanat hayatında 45 yılı geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antik kentteki tiyatrodan etkilenerek başladığı sanat hayatında 45 yılı geride bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ÜRER - Tiyatro, sinema filmi ve dizilerde genellikle kötü karakterleri canlandıran Aydan Çakır, doğup büyüdüğü Düzce'de çocuk yaşlarda Prusias ad Hypium Antik Kenti hakkında araştırma yaparken oluşan tiyatro sevdasının peşinden giderek sanat hayatında 45 yılı geride bıraktı.

        55 yaşındaki Çakır, sanat hayatında çok sayıda tiyatro oyunun yanı sıra onlarca dizi ve filmde rol aldı.

        "Kurtlar Vadisi Pusu", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi diziler ile "Aylan Bebek" ve "Hayde Bre" gibi ödüllü filmlerde izleyici karşına çıkan Çakır, mesleğinden kopamıyor.

        - "Tiyatroya merakım henüz 5 yaşındayken başladı"

        Tiyatro aşkının başladığı antik kenti ziyaret eden Aydan Çakır, AA muhabirine, henüz 5 yaşındayken evlerinin yakınlarında bulunan ve görüntüsünden etkilendiği antik kent hakkında bilgi sahibi olmak istediğini söyledi.

        Antik kent ile ilgili büyüklerinden dinlediklerinden etkilendiğini belirten Çakır, "Burada bir tiyatro olduğunu söylediler. Tiyatro nedir diye merak başladı. İnsanların geçmişte burada toplanıp etkinlikler yaptığını öğrendikten sonra iyice merakım artmaya başladı. Yaklaşık 5 yıl böyle devam etti. Sonra bir tiyatro eseri izledim. İlk izlediğim tiyatro 'Buzlar Çözülmeden' eseriydi. Orada çok mutlu oldum ve ben de bu işi yapmak için elimden geleni yapacağıma söz verdim." diye konuştu.

        Çakır, ortaokulda "Hababam Sınıfı Baskında" müsameresinde oynadığı "Güdük Necmi" karakteriyle sahneye ilk adımını attığını aktardı.

        50 yıl önce içine düşen tiyatro aşkıyla mesleğinde 45'inci yılını geride bıraktığını anlatan Çakır, şöyle devam etti:

        "Tiyatro yaptıktan sonra zamanla sinema, dizi merakı da başladı. 19-20'li yaşlarda da kamera önüne çıktım. 35 yılda 200'den fazla film ve dizide oyunculuk yaptım. En son 'Kuruluş Osman' yapımının 166. bölümünde Osman Bey'in kutsal emanetlere ulaşmasına vesile olan keşiş rolüyle kamera önüne geçtim."

        Canlandırdığı kötü karakterle hafızalarda yer edindiğini dile getiren Çakır, "kötü adam"ın iyilik peşine düştüğünü göstermek istediğini, dünyadaki bütün çocukların gülmesi için projeler geliştireceğini kaydetti.

        Çakır, savaşlardan en çok çocukların etkilendiğini, bunun da kendisini üzdüğünü anlatarak, "Başta bu cennet vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için şehit olan ailelerin çocuklarıyla ilgili faaliyetlerimiz oluyor. Edirne'den Kars'a, Filistin'e, Gazze'ye, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a kadar, 'bütün çocuklar bizim çocuklarımız' gözüyle bakıyoruz. Bununla ilgili etkinlikler düzenliyoruz. İstiyoruz ki çocuklar öldürülmesin, onlar oynayabilsinler, gülebilsinler." ifadelerini kullandı.

        Sanatçılara büyük görev düştüğünü vurgulayan Çakır, "Bugün Gazze'deki katliam için 70-80 Hollywood aktörü ve aktristi imza atıp savaşlara dur demek gerektiğini vurgulayan mektuplar yazıyorlarsa bizlerin de Türkiye'deki sanatçılar olarak ortak imzalı bir mektupla bu olaya karşı daha kuvvetli, başkaldırı mahiyetinde eylem yapmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Zeynep Naz 16 yaşındaydı! Hayata 10 gün tutunabildi!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Düzce'de lise öğrencilerine HIV/AIDS konusunda eğitim verildi
        Düzce'de lise öğrencilerine HIV/AIDS konusunda eğitim verildi
        Düzce'de köy kadınlarından depremde hasar gören caminin onarımına destek
        Düzce'de köy kadınlarından depremde hasar gören caminin onarımına destek
        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu
        Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu