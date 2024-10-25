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        Düzce'de Konuralp Gazi Emek Pazarı açıldı

        Düzce'de el emeği ürünlerin yer aldığı Konuralp Gazi Emek Pazarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:29
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        Düzce'de Konuralp Gazi Emek Pazarı açıldı
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        Düzce'de el emeği ürünlerin yer aldığı Konuralp Gazi Emek Pazarı açıldı.

        El Sanatları Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri Millet Bahçesi'nde kurulan Konuralp Gazi Emek Pazarı'nda satışa sundu.

        Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisinin desteğiyle düzenlenen organizasyonda, hediyelik eşyalar, tablolar ve takı malzemeleri yer alıyor.

        Pazar, yarın akşama kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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