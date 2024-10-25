Düzce'de Konuralp Gazi Emek Pazarı açıldı
Düzce'de el emeği ürünlerin yer aldığı Konuralp Gazi Emek Pazarı açıldı.
Düzce'de el emeği ürünlerin yer aldığı Konuralp Gazi Emek Pazarı açıldı.
El Sanatları Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri Millet Bahçesi'nde kurulan Konuralp Gazi Emek Pazarı'nda satışa sundu.
Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisinin desteğiyle düzenlenen organizasyonda, hediyelik eşyalar, tablolar ve takı malzemeleri yer alıyor.
Pazar, yarın akşama kadar gezilebilecek.
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