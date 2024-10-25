Düzce'de Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi
Düzce Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gösteri sundu.
Düzce Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gösteri sundu.
Öğretmenlerin gözetiminde Millet Bahçesi'ne gelen 4. sınıf öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar söyledi.
Daha sonra öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.
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