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        Düzce'de Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

        Düzce Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gösteri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:28
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        Düzce'de Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi
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        Düzce Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gösteri sundu.

        Öğretmenlerin gözetiminde Millet Bahçesi'ne gelen 4. sınıf öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılar söyledi.

        Daha sonra öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

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