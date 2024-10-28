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        Düzce'de yaylacılar, havaların soğumaya başladığı sonbaharda kışlaklarına dönüyor

        İlkbaharda Düzce'deki yaylalara çıkan köylüler, kışın habercisi hazan mevsiminde havaların soğumaya başlamasıyla evlerine dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:34
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        Düzce'de yaylacılar, havaların soğumaya başladığı sonbaharda kışlaklarına dönüyor
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        İlkbaharda Düzce'deki yaylalara çıkan köylüler, kışın habercisi hazan mevsiminde havaların soğumaya başlamasıyla evlerine dönüyor.

        Kentin güneyindeki Köroğlu Sıradağları üzerinde bulunan, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Odayeri Yaylası'nda yaklaşık 8 aydır konaklayan yaylacılar, yazın sıcak havaların etkisinden kurtuldukları yaylaklarını bırakıp yerleşim merkezlerine dönmek için gün sayıyor.

        Ağaçların sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlarıyla sonbaharın güzelliklerini sunduğu yaylalarda kışlık odun ihtiyaçlarını tamamlayan köylülerden bazıları sezonu kapatırken, geri kalan az sayıda aile birkaç hafta içinde hayvanlarıyla yola çıkmak için hazırlıklarını yapıyor.

        Yaylacı 61 yaşındaki Osman Yalçın, AA muhabirine, havaların soğumasıyla bu yılki yayla mevsiminin sonuna geldiklerini ve 10-15 gün içinde aşağı rakımlardaki köy ve mahallelere göç edeceklerini anlattı.

        Mevsimin ilk karının geçen haftalarda yağdığını, göçlerin bu nedenle diğer yıllara göre erken başladığını aktaran Yalçın, "Geride kalan aileler son hazırlıklılarını tamamlayıp yola çıkacak. Şu an 5 aile kaldık. Biz de havalar soğumaya başladığı için 1-2 haftaya yola çıkacağız." dedi.

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