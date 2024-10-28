Düzce'de şehirlerarası terminalde otobüste doğum yapan anne hastaneye kaldırıldı
Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalinde bir kadın otobüste doğum yaptı.
Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalinde bir kadın otobüste doğum yaptı.
Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanaşan İzmit-Çorum seferini yapan bir firmaya ait otobüse eşi ile binen yabancı uyruklu N.T.A, hamile olduğu için bir süre sonra fenalaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüste doğum yaptığı öğrenilen anne, yapılan ilk müdahalenin ardından bebeğiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü.
Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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