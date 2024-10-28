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        Düzce'de şehirlerarası terminalde otobüste doğum yapan anne hastaneye kaldırıldı

        Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalinde bir kadın otobüste doğum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:28
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        Düzce'de şehirlerarası terminalde otobüste doğum yapan anne hastaneye kaldırıldı
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        Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalinde bir kadın otobüste doğum yaptı.

        Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanaşan İzmit-Çorum seferini yapan bir firmaya ait otobüse eşi ile binen yabancı uyruklu N.T.A, hamile olduğu için bir süre sonra fenalaştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüste doğum yaptığı öğrenilen anne, yapılan ilk müdahalenin ardından bebeğiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü.

        Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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