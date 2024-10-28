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        Düzce ve Sakarya'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fidan dikildi

        Düzce ve Sakarya'da cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:44
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        Düzce ve Sakarya'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fidan dikildi
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        Düzce ve Sakarya'da cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Düzce Kaymakamlığının öncülüğünde, Akçakoca Çukur Tarla Kapalı Spor Salonu bahçesinde gerçekleştirilen organizasyona, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

        Kaymakam Mustafa Can'ın da katıldığı organizasyonda, 101 öğrenci 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

        - Sakarya

        Sakarya'da Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi üyeleri de 101 fidan dikti.

        Akyazı ilçesinde 3 kilometre doğa yürüyüşü yapan ASRİAD üyeleri ve aileleri, daha sonra 101 defne fidanını toprakla buluşturdu. Fidanlardan 5 tanesine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) şehitlerinin adı verildi.

        Burada konuşan ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, defne ağacının her mevsim yeşil kalma özelliğine sahip olduğunu ve fidanları Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla diktiklerini belirterek, ülkenin ilelebet payidar ve kudretli kalmasını temenni etti.

        Ülkenin, gençler ve çocukların geleceğe yönelik beklenti ve hedefleri olduğunu anlatan Ulusal, "Ülkemizin özgür ve güçlü bir hava savunma sistemlerine sahip olmasını için fedakarca çalışan TUSAŞ şehitlerimizin hayalleri var. Gazze başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne umutlarını bağlamış olan mazlum coğrafyaların özgürlük ve yaşamasal haklarına kavuşabilme hayalleri ve temennileri var. Çok yakın zamanda şehadete kavuşmuş olan Akyazılı şehidimiz astsubay Mehmet Fatih Çangır'ın görev aşkıyla çalışma hayalleri var. Bizlerin ve ailelerimizin yakın gelecekte, dünya kaynaklarının eşit ve adil paylaşıldığı, savaşın olmadığı, barışın ve huzurun hakim olduğu, kadın ve çocuk istismarlarının son bulduğu, huzurlu ve yaşanabilir yeşil bir dünyanın düzenin inşasının hayalleri ve azmi var." diye konuştu.

        Ulusal, etkinlikte emeği geçen Akyazı Orman İşletme Müdürü Mehmet Onur Gürkan ve ekibine, ASRİAD Sakarya Eğitim ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Enes Öztürk'e ve tüm ASRİAD camiasına teşekkür etti.

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