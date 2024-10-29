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        Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:48
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        Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Davutağa köyündeki bir müstakil evde elektrik tesisatındaki kaçak nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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