Düzce'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Davutağa köyündeki bir müstakil evde elektrik tesisatındaki kaçak nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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