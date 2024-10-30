Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Öte yandan Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 2 şüphelinin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, 2675 uyuşturucu hap, 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şıralık Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 1160 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

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