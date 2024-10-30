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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:34
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Şıralık Mahallesi'nde 3 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 1160 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen 2 şüphelinin üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada, 2675 uyuşturucu hap, 35 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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