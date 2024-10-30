Gölyaka'da mobil mamografi tırıyla tarama yapılacak

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü mobil mamografi tırı, 4-14 Kasım'da Gölyaka ilçesinde ücretsiz tarama hizmeti sunacak.

Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Fındık, yaptığı açıklamada, kadınlarda sık görülen meme kanserinin, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

Erken teşhisin önemine değinen Fındık, "Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan çok önce, meme kanserinin erken evrelerde bulunmasını sağlar. Bu nedenle ülkemizde 40-69 yaş arasındaki kadınlara, her 2 yılda bir kez ve ücretsiz olarak mamografiyle tarama yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.