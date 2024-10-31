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        Düzce'de selin ardından "mil kuraklığı" yaşanan mera, tohumlama çalışmasıyla yeşillendiriliyor

        Düzce'de geçen yıl selin ardından oluşan mil kuraklığından olumsuz etkilenen meranın yeşillendirilmesi için dronla tohumlama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:38
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        Düzce'de selin ardından "mil kuraklığı" yaşanan mera, tohumlama çalışmasıyla yeşillendiriliyor
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        Düzce'de geçen yıl selin ardından oluşan mil kuraklığından olumsuz etkilenen meranın yeşillendirilmesi için dronla tohumlama çalışması yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl meydana gelen selin ardından yaşanan mil kuraklığı sonucu Bahçeköy ve Paşakonağı köylerince ortak kullanılan 1500 dekarlık meranın üçte biri zarar gördü.

        Bu kapsamda meranın yeniden yeşillendirilmesi için söz konusu bölgeye dronla 1 ton yapay çayır ve mera tohumu atıldı.

        Çalışmaların ardından alanın gelecek sezona hazır hale getirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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