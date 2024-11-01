Düzce Valisi Aslan, anaokulu öğrencilerini ağırladı

Ziyarette, okulda yapılan yardım kolisi çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve afet eğitimleri hakkında Vali Aslan'a bilgi verildi.

Vali Aslan, Kızılay Haftası dolayısıyla okul müdürü Nuray Eran Türedi, müdür yardımcısı Nuray Kazancıoğlu, öğretmen Leyla Geylani ile öğrenciler Asya Ürer ve Bilgihan Aktaş'ı makamında ağırladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.