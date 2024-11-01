Düzce'de hayırseverin desteğiyle kurulan Acil Çağrı İstasyonu hizmete açıldı
Düzce'de hayırsever iş insanı Şaban Kılıç'ın desteğiyle yapımı tamamlanan Acil Çağrı İstasyonu hizmete alındı.
Düzce'de hayırsever iş insanı Şaban Kılıç'ın desteğiyle yapımı tamamlanan Acil Çağrı İstasyonu hizmete alındı.
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezine bağlı hizmet verecek Acil Çağrı İstasyonu, Şıralık Mahallesi'nde kuruldu.
İki ambulans ve bir UMKE aracıyla hizmet verecek istasyon, kentteki ambulans ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.
Açılışa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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