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        Düzce'de hayırseverin desteğiyle kurulan Acil Çağrı İstasyonu hizmete açıldı

        Düzce'de hayırsever iş insanı Şaban Kılıç'ın desteğiyle yapımı tamamlanan Acil Çağrı İstasyonu hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:11
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        Düzce'de hayırseverin desteğiyle kurulan Acil Çağrı İstasyonu hizmete açıldı
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        Düzce'de hayırsever iş insanı Şaban Kılıç'ın desteğiyle yapımı tamamlanan Acil Çağrı İstasyonu hizmete alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezine bağlı hizmet verecek Acil Çağrı İstasyonu, Şıralık Mahallesi'nde kuruldu.

        İki ambulans ve bir UMKE aracıyla hizmet verecek istasyon, kentteki ambulans ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

        Açılışa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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