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        Düzce'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de ciple motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 00:28 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:35
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        Düzce'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de ciple motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

        Ali Zafer G. yönetimindeki 34 KZA 120 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Çamköy mevkisinde önünde seyreden Tugay Ç. idaresindeki 06 ABJ 460 plakalı ciple çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilerek savrulan motosikletteki sürücü ve yolcu olarak bulunan Şevval B. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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