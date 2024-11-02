Düzce'de ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilerek savrulan motosikletteki sürücü ve yolcu olarak bulunan Şevval B. yaralandı.

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