AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de ilçe kongrelerine katıldı:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "23 yıl önce yola çıktığımızda bugünün 10 katı, 100 katı daha ağır sorunlarla siyasete talip olmuş bir partinin mensuplarıyız, bir liderin yol arkadaşlarıyız. Bugüne kadar bunların her birini çöze çöze geldik." dedi.

Partisinin Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Gölyaka İlçe Kongresi'nde konuşan Keşir, siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu söyledi.

Siyasetin sorundan kaçmak olmadığını vurgulayan Keşir, "Sorunsuz bir ortamda siyaset yapamazsınız. Her şey fevkalade güzel olsa zaten siyasete ihtiyaç olmaz. 23 yıl önce yola çıktığımızda - memleketteki sorunları bugün tek tek saymayacağım - bugünün 10 katı, 100 katı daha ağır sorunlarla siyasete talip olmuş bir partinin mensuplarıyız, bir liderin yol arkadaşlarıyız. Bugüne kadar bunların her birini çöze çöze geldik." diye konuştu.

Keşir, AK Parti'nin diğer siyasi partilerden farklı olarak "ya/ya da" siyaseti yapmadığını belirterek "Mesela 'ya devletçilik ya özgürlük' demeyiz. Birinden birini seçersiniz ve bunun üzerine siyaset inşa edersiniz ama AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli farkı 'hem/hem de' siyasetidir. Hem biz güçlü bir Türkiye hayali kuruyoruz hem de bir o kadar da 85 milyonun her ferdinin özgürlüğü için pek çok yasal düzenleme gerçekleştiriyoruz. Bugün SİHA'larımız, İHA'larımız dünyaya örnek. Bugün yerli savunma sanayimiz yüzde 80'e ulaştı. Güçlü bir savunma sanayisi inşa ediyoruz. Diğer taraftan yıllarca ezilen, hor görülen bir örnek göstereyim Kürt kardeşlerimiz için televizyon kanalı kuruyoruz. Onların sorunlarını tek tek çözüyoruz. Yani ne demek istiyorum? Birinden birini seçmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına değinen Keşir, şöyle devam etti: "Birkaç gün önce Esenyurt'ta ne oldu? Belediye başkanı terör örgütüyle temasları nedeniyle tutuklandı. Türkiye'nin ana muhalefet partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi Cumhuriyet Halk Partisi, meydanlarda mitingler yapıyor. Biz zamanında söylediğimizde 'taşeronu' dediğimizde kıyameti kopartıyorlardı. Şimdi buyurun kendileri deklare ediyor. Bizim bölgeyle ilgili meselelere bakışımıza bakın, ana muhalefet partisinin bölgeyle ilgili meselelere bakışına bakın. Bu konuyla ilgili 23 yıldır attığımız adımlara bakın.