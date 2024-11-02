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        Düzce'de yapılacak gençlik merkezinin temeli atıldı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 11 bin metrekare alanda inşa edilecek gençlik merkezinin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 02.11.2024 - 17:45
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        Düzce'de yapılacak gençlik merkezinin temeli atıldı
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        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 11 bin metrekare alanda inşa edilecek gençlik merkezinin temeli atıldı.

        Fatih Mahallesi'nde hayata geçirilecek gençlik merkezinin bünyesinde spor tesisleri, derslikler, yeşil alan, yürüyüş yolları ile tiyatro ve konferans salonu yer alacak.

        Temel atma töreninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gençlik merkezinde hem ülke çapında hem de uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıracak gençlerin yetişeceğini söyledi.

        Aslan, gençlik merkezinin spordan kültürel etkinliklere birçok alanda hizmet verecek komplike ve modern bir yapıya sahip olacağını dile getirerek, "Bu gençlik merkezinde spor salonumuz, futbol sahamız, tenis kortumuz, voleybol sahamız ve kültür merkezimiz var. 11 bin metrekare alan içerisinde yaklaşık 1600 metrekaresi kapalı alan, 6 bin metrekaresi de yeşil alan içeren mümtaz bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı sporun, kültürün ve sanatın yüzyılı olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yapılan her hizmetin, temel atma töreni ve açılışının heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Burası bu bölgemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Projeyi incelediğinizde de göreceksiniz kapalı alanıyla spor sahalarıyla otoparkı ve yeşil alanıyla Türkiye Yüzyılına yakışır bir tesis. Çok hızlı ilerliyor, yüklenici firmayla da konuştuk hızlıca da bitirecekler inşallah." diye konuştu.

        Programda, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından dua edilerek binanın temeline beton döküldü.

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