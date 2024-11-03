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        AK Parti Yığılca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde AK Parti'nin 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:16
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        AK Parti Yığılca 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde AK Parti'nin 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca Spor Salonu'ndaki kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin dirilme, tazelenme ve yenilenme süreçleri olduğunu anlattı.

        Öztürk, Yığılca'nın en çok hizmet alan ilçelerinden biri olduğunu da ifade etti.

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş da yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

        AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti'nin, umudun, icraatın ve geleceğin adı olduğunu söyledi.

        Tek listeyle gidilen seçimde ilçe başkanı Turgut Ilğın seçildi.

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