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        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu kürsüye çıktı

        Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:39
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        Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu kürsüye çıktı
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        Sakarya'da düzenlenen Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'den 12 sporcu madalya kazandı.

        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyona 1-4 Kasım'da Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlendi.

        Düzce Wushu Kung Fu İl Temsilcisi ve Wushu Milli Takım Antrenörü Ayşegül Ödemiş ile Wushu Kung Fu Antrenörü Furkan Bilgili eşliğinde şampiyonaya katılan Düzceli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

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        Galeri

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