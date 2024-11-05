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        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Düzce'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:05
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        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Mustafa U. idaresindeki 54 YU 141 plakalı otomobil, Aydınpınar köyünde, şantiye alanındaki çukura devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, Gölyaka-Düzce yolundan Sarıdere köyüne dönmek isteyen İsmail Z. idaresindeki 81 AAU 263 plakalı otomobil, Caner D. yönetimindeki 81 ED 710 plakalı otomobille, ardından savrularak Hakan D'nin kullandığı yabancı plakalı ciple çarpıştı.

        Yaralanan İsmail Z. ve Caner D, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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