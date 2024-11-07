Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda sis ulaşımı yavaşlattı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis, ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:18 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda sis ulaşımı yavaşlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu geçişinde sis, ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Sinirci, Hacıahmetler, Bataklı Çiftlik, Üçköprü, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

        Görüş mesafesinin düştüğü bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde de sis görüldü.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda ikaz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik

        Benzer Haberler

        Düzce'de işçi servisi ve cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Düzce'de işçi servisi ve cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Düzce'deki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, İSKİ ve DSİ yöneticileriyle istişare toplantıs...
        Düzce Belediye Başkanı Özlü, İSKİ ve DSİ yöneticileriyle istişare toplantıs...
        Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı
        Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı
        Düzce'de "Tarımda Kadın Eli" projesi tanıtıldı
        Düzce'de "Tarımda Kadın Eli" projesi tanıtıldı