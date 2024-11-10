Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de UTV aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazi aracının devrilmesi sonucu İlçe Belediye Başkanı Kenan Sübekci, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Tahsin İstip ile il yönetiminden Ümit Yıldırım yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 21:04 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de UTV aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazi aracının devrilmesi sonucu İlçe Belediye Başkanı Kenan Sübekci, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Tahsin İstip ile il yönetiminden Ümit Yıldırım yaralandı.

        İlçede düzenlenen 33. Geleneksel Düzce Gümüşova Off-Road Şenlikleri'nin ödül töreni sırasında Sübekci'nin kullandığı UTV tipi arazi aracı kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan Sübekci ile araçtaki Şengüloğlu, İstip ve Yıldırım, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılardan Şengüloğlu, taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Düzce'deki 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi
        Düzce'deki 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri sona erdi
        Konuralp'te 1500 yıllık su deposu bulundu
        Konuralp'te 1500 yıllık su deposu bulundu
        Babaannesiyle resim kursuna katılan engelli genç hayal dünyasını tablolara...
        Babaannesiyle resim kursuna katılan engelli genç hayal dünyasını tablolara...
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü
        Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı
        Düzce'deki antik kentte su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı
        Yargıtay Başkanı Kerkez, Düzce'yi ziyaret etti
        Yargıtay Başkanı Kerkez, Düzce'yi ziyaret etti