Düzce'de UTV aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Sübekci ile araçtaki Şengüloğlu, İstip ve Yıldırım, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazi aracının devrilmesi sonucu İlçe Belediye Başkanı Kenan Sübekci, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Tahsin İstip ile il yönetiminden Ümit Yıldırım yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.