Depremle ekonomisi çöken Düzce, teşvik yasasıyla gelen yatırımlar sayesinde gelişti

ÖMER ÜRER - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'yle sarsılan, 12 Kasım 1999'daki depremle de binalarının yüzde 60'ı kullanılamaz hale gelen Düzce, 2004'te yürürlüğe giren "Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası" sonrası üretim merkezine dönüştü.

İki depremin ardından il genelinde 16 bin 666 konut, 3 bin 837 iş yeri ağır hasar gördü veya yıkıldı. Yine 10 bin 968 konut, 2 bin 573 işyeri orta hasarlı olarak, 13 bin 70 konut, 1606 iş yeri ise az hasarlı olarak tespit edildi.

Kentin depremden önce Bolu'ya bağlı ilçeden 9 Aralık 1999'da il statüsüne kavuşması da yaraların daha çabuk sarılmasında önemli rol oynadı. Depremden sonra göç vermesi nedeniyle nüfusu 50 bine kadar düşen kentin aradan geçen çeyrek asırda merkez nüfusu 350 bin, toplam nüfusu 500 bin seviyesine ulaştı. Kentin göç almasının ve ekonomik anlamda ayağa kalkmasının en önemli etkeni ise 2004'te "Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası" kapsamına alınması oldu. Depremde sadece 1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunan, yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle fabrikaların faaliyetini durdurduğu kentte, teşvik yasasının ardından birçok yatırımcı bölgeye gelmeye başladı.

Günümüzde şehirde hizmet veren 5 OSB'de faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 485 fabrikada 35 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Yasadan yararlanılarak OSB'ler dışında kurulan 54 fabrikada da 14 bine yakın işçi çalışıyor. - "Teşvik, ilimize gelen büyük firmaların büyük yatırım yapmasını sağladı" Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AA muhabirine, kentin 25 yıl önce 17 Ağustos Marmara Depremi'nden büyük oranda etkilendiğini anımsattı. Bıyık, 12 Kasım 1999'da meydana gelen Kaynaşlı ilçesi merkezli 7,2 büyüklüğündeki depremde ise şehrin neredeyse tamamına yakınının yıkıldığını ifade ederek, afetin ardından barınma ihtiyacının giderilmesinin bil 2-3 yıl aldığını anlattı.

Mevcut hükümetin kentin ekonomisini tekrar ayağa kaldırmak için 2004'te çıkardığı "Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası"nın ekonomiye can kattığını aktaran Bıyık, Düzce'nin depremlerin ardından kalkınmada öncelikli iller arasında ilan edildiğini söyledi. Bıyık, 5184 sayılı yasayla Düzce'nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğundan bahsederek, şöyle devam etti: "Teşvik ilimize gelen büyük firmaların büyük yatırım yapmasını sağladı. Öncelikle tekstil sektöründeki firmalar yoğunlukla ilimize yatırım yaptı. O dönemde odamıza kayıtlı 2 bin 900 üye vardı, şimdi üye sayımız 5 binin üzerinde. Bu üyelerimizden 485'i imalatçı ve 35 bin kişiye istihdam sağlanıyor."