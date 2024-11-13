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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:32
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Orhangazi Mahallesi'nde günübirlik adreste uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda zanlılar S.B. (36) A.T. (36), T.Y. (38), C.M. (36) ve G.B. (32) gözaltına alındı. İkamet ve üst aramasında 818 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden G.B. hakkında "uyuşturucu madde kullanma"dan adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Tutuklanan zanlılardan S.B. hakkında 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, 31 suç kaydı ve 3 aranma, A.T'nin 22, T.Y'nin 8 ve C.M'nin 15 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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