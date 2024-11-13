Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Tutuklanan zanlılardan S.B. hakkında 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası, 31 suç kaydı ve 3 aranma, A.T'nin 22, T.Y'nin 8 ve C.M'nin 15 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Düzenlenen operasyonda zanlılar S.B. (36) A.T. (36), T.Y. (38), C.M. (36) ve G.B. (32) gözaltına alındı. İkamet ve üst aramasında 818 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.