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        Düzce'de otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:27
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        Düzce'de otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirip sattığı tespit edilen Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Zanlının ev ve aracında yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Bu arada, şüphelinin aracında narkotik köpeğiyle yapılan arama polis tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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