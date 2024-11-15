Düzce'de otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bu arada, şüphelinin aracında narkotik köpeğiyle yapılan arama polis tarafından görüntülendi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Zanlının ev ve aracında yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirip sattığı tespit edilen Ö.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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