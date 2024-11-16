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        Düzce Belediyesi personeli, antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyor

        Düzce Belediyesinin tüm birim çalışanları, Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına dönüşümlü katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:36
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        Düzce Belediyesi personeli, antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyor
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        Düzce Belediyesinin tüm birim çalışanları, Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına dönüşümlü katılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

        Yaklaşık 5 yılda büyük aşama kaydedilen çalışmalarda Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik, antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü gibi önemli eserler bulundu. Bölgede son olarak Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı.

        Antik kentte yürütülen kazı çalışmalarına belediyenin tüm birimleri, arkeologlar gözetiminde dönüşümlü destek veriyor.

        Her hafta sonu belediyeden farklı birimin destek verdiği kazı çalışmalarına son olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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