Düzce Belediyesi personeli, antik kentteki kazı çalışmalarına destek veriyor

Düzce Belediyesinin tüm birim çalışanları, Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına dönüşümlü katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Yaklaşık 5 yılda büyük aşama kaydedilen çalışmalarda Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik, antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü gibi önemli eserler bulundu. Bölgede son olarak Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu gün yüzüne çıkarıldı.