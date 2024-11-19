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        Bolu Dağı geçişinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 02:16 Güncelleme: 19.11.2024 - 02:16
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        Bolu Dağı geçişinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ankara yönüne giden N.Y. idaresindeki 33 AUN 72 plakalı otomobil, söz konusu kara yolunun Bolu Dağı geçişi Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak sis ikaz lambasına çarptı. Savrulan otomobil yolun sağ şeridine devrilip ters döndü.

        Kazada araçtaki sürücü ile C.Ü. (58) ve H.Ü. (91) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.

        Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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