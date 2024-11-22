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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:01
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K'yi takibe aldı.

        Şüphelinin Mergiç Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 178 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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