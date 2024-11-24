Düzce'de etkisini artıran kar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Düzce'de etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayıp halen etkisini sürdüren kardan dolayı sürücüler, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kalıcı Konutlar ile Konuralp bölgesindeki yolların yokuş kısımlarında, kış lastiği bulundurmayan ve zincir takmayan bazı araçlar kardan dolayı ilerleyemedi.