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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:06
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

        Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağı'ndan geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

        Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendiriliyor.

        Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

        Ekiplerin yoldaki çalışmalarını tamamlamasının ardından geçişlere tekrar izin verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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