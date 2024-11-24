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        Düzce ile Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Düzce ve Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:42
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        Düzce ile Karabük'ün Eflani ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Düzce ve Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü il genelinde okullarımız 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

        Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

        - Karabük

        Karabük'te de kar yağışı sebebiyle Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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