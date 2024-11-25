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        Düzce Valiliğinden enerji hatlarında yaşanan sıkıntıya yönelik açıklama

        Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji hatlarında yaşanan sıkıntının büyük ölçüde giderildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:01
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        Düzce Valiliğinden enerji hatlarında yaşanan sıkıntıya yönelik açıklama
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        Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji hatlarında yaşanan sıkıntının büyük ölçüde giderildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 23 Kasım Cumartesi yağmur ve fırtına şeklinde başlayan olumsuz hava şartlarının akşam saatlerinden itibaren kar yağışıyla devam ettiği belirtildi.

        Bahçeşehir bölgesinin yüksek kesimlerinde enerji hatlarına yıkılan ağaçlar nedeniyle yaklaşık 54 bin aboneye elektrik sağlanmasında aksaklıklar yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin (SEDAŞ) 30 ekip, 60 personel ile devam eden çalışmaları neticesinde 46 bin 102 aboneye elektrik arzında yaşanan sorunlar giderilmiş olup, merkez ve ilçelere bağlı 38 köydeki toplam 7 bin 898 aboneye elektrik verilmesi çalışmaları 7/24 esasına göre yoğun şekilde devam etmektedir."

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