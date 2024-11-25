Düzce Valiliğinden enerji hatlarında yaşanan sıkıntıya yönelik açıklama

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji hatlarında yaşanan sıkıntının büyük ölçüde giderildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 23 Kasım Cumartesi yağmur ve fırtına şeklinde başlayan olumsuz hava şartlarının akşam saatlerinden itibaren kar yağışıyla devam ettiği belirtildi.

Bahçeşehir bölgesinin yüksek kesimlerinde enerji hatlarına yıkılan ağaçlar nedeniyle yaklaşık 54 bin aboneye elektrik sağlanmasında aksaklıklar yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: