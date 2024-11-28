Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonlarda narkotik köpekleriyle yapılan aramada 36 uyuşturucu hap, 3 gram esrar, 2 gram kokain, 15 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ile Çilimli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen R.E.Ö. ile H.K. takibe aldı.

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