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        Düzce'de 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:32
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        Düzce'de 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

        Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın terasından köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle apartmanın terasına ulaşarak köpeği kurtardı.

        Köpek, kontrolü yapılmak üzere veterinere götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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