Düzce'de 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasında mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.
Atatürk Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın terasından köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle apartmanın terasına ulaşarak köpeği kurtardı.
Köpek, kontrolü yapılmak üzere veterinere götürüldü.
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