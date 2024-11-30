Düzce Ovası sisle kaplandı

Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı.

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'na sabah sis bastırdı.

Sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oldu.