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        Akçakoca'da hamsi bolluğu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:06
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        Akçakoca'da hamsi bolluğu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

        Karadeniz'e kıyısı olan ilçede havaların soğumasıyla hamsi bolluğu yaşandı.

        Tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'e ağlarını bırakan balıkçılar, limana bol hamsiyle geldi.

        Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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