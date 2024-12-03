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        AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:22
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        AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Gölyaka Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Başkanı Leyla Argüz Ersoy, görevini Ferda Atasoy'a devretti.

        Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Ersoy'a verdiği emek ve gayretler için teşekkür etti.

        Atasoy'a da başarılar dileyen Şengüloğlu, "Kadınları dışlayan bir siyasetin başarılı olması, milletle buluşması ve ülkeye hizmet etmesi mümkün değildir." dedi.

        Kongreye, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı İbrahim Keleş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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