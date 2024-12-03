AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi yapıldı

Atasoy'a da başarılar dileyen Şengüloğlu, "Kadınları dışlayan bir siyasetin başarılı olması, milletle buluşması ve ülkeye hizmet etmesi mümkün değildir." dedi.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Ersoy'a verdiği emek ve gayretler için teşekkür etti.

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