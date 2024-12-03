Down sendromlu Melisa judoyla hayatına artı değer kattı

Düzce'de yaşayan down sendromlu Melisa Özcan, judoyla hem spor yapıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Mehmet Arif ve Nevin Özcan'ın 11 yaşındaki kızları Melisa, 3 yıl önce mahalleden bir arkadaşından etkilenerek judoya başlamak istedi.

Ailesinin desteğiyle Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlara başlayan Melisa, takımda kendinden başka özel sporcu olmaması rağmen kısa sürede spora alıştı.

Judo antrenörü Nermin Alayıldız eşliğinde antrenmanlarına büyük bir istekle aksatmadan devam eden Melisa, azmiyle takdir topluyor. Melisa, sporla sosyalleşmenin yanı sıra sempatik tavırlarıyla antrenmanlara da neşe katıyor. - "Melisa hepimizi şaşırttı" Judo antrenörü Nermin Alayıldız, AA muhabirine, Melisa'nın 3 yıldır antrenmanlara devam ettiği belirterek, "O, salonun 'artı 1' neşesi oldu." dedi.

Daha önce hiç dowm sendromlu bir sporcuyla çalışmadıklarını aktaran Alayıldız, "Melisa'nın bize ve arkadaşlarına kattığı çok şey var. Karşılıksız bir sevgisi var. Hiçbir şeyi kötü algılamıyor. Dönütler veriyor. Biz de onunla çok mutluyuz." diye konuştu. Alayıldız, Melisa'nın kısa sürede gelişim gösterdiğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Onu kendi kategorisindeki sporcularla değil, yaşıtları ve normal sporcularla antrenmanlara sokuyoruz. Yaşıtlarıyla aynı seviyede. Biz onu çok benimsedik. Böyle devam ederse ileride büyük başarılara imza atacak. Ondaki gelişimi gördükçe inanamıyoruz. Melisa'yı ilk antrenmana aldığımızda biraz kaygılıydık. Bizim de ilk özel sporcumuzdu ve 'Acaba yapabilir miyiz, başarabilir miyiz?' diye çok düşündük. Melisa hepimizi şaşırttı. Üstün performansıyla sarı kemere geçti. Şu anda turuncu kemer sınavına hazırlanıyor. İlk hedefi bu. İleride de kendi kategorisinde müsabakalara sokmayı düşünüyoruz."

Melisa'nın 16 yaşından sonra Türkiye'deki rakipleriyle mücadele edip milli takıma yükselmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Alayıldız, "16 yaşına geldiğinde kendi gibi özel sporcularla karşılaşacak. Onu milli takımla olimpiyatlarda göreceğimize inanıyoruz. İnşallah Melisa'yı oralarda ve altın madalyayla görebiliriz." ifadelerini kullandı.