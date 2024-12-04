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        Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:10
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        Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif yaralandı.

        Kalıcı konutlar bölgesinden şehir merkezine seyreden M.T. idaresindeki 81 KF 543 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sitenin bahçe duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile aynı aileden S.T. (34), V.T. (24), B.T. (15), D.E.C.T (4) ve bebek A.T, hafif yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, çarpmanın etkisiyle bahçe duvarından kopan parçalar sitede park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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