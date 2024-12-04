Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif yaralandı.
Düzce'de sitenin bahçe duvarına çarpan otomobildeki ikisi çocuk, biri bebek 5 kişi hafif yaralandı.
Kalıcı konutlar bölgesinden şehir merkezine seyreden M.T. idaresindeki 81 KF 543 plakalı otomobil, Yenikent Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sitenin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile aynı aileden S.T. (34), V.T. (24), B.T. (15), D.E.C.T (4) ve bebek A.T, hafif yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, çarpmanın etkisiyle bahçe duvarından kopan parçalar sitede park halindeki hafif ticari araca zarar verdi.
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