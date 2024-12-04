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        Düzce'de vefat eden polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

        Düzce'de rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Birol Özcan için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:51
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        Düzce'de vefat eden polis memuru için cenaze töreni düzenlendi
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        Düzce'de rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Birol Özcan için tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende, 49 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzunda alana getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Özcan'ın cenazesi, daha sonra memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ballıca köyüne uğurlandı.

        Törene, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, meslektaşları ve kurum müdürleri katıldı.

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