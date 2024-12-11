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        Yığılca Balköy Kooperatifinden Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir'e ziyaret

        Yığılca Balköy Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:35
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        Yığılca Balköy Kooperatifinden Düzce Üniversitesi Rektörü Sözbir'e ziyaret
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        Yığılca Balköy Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti.

        Rektör Sözbir ile makamında bir araya gelen Kooperatif Başkanı Turgut Ilgın ve beraberindeki heyet, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve gerçekleştirilecek işbirlikleri konusunda istişarelerde bulundu.

        Sözbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yığılca ilçesinin kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve işbirlikleri üzerine verimli görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretin hem Yığılca hem de üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Ilgın da görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, ilçenin kalkınmasına yönelik çalışmalarda işbirliğinin önemine dikkati çekti.

        Ziyarette, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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