Düzce'de iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha G'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.