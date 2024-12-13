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        Düzce'de ormanda yürüyen vaşak fotokapana yakalandı

        Düzce'de ormanda yürüyen vaşak, fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:53
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        Düzce'de ormanda yürüyen vaşak fotokapana yakalandı
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        Düzce'de ormanda yürüyen vaşak, fotokapanla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından Düzce ormanlarında gezen vaşağın fotokapanla çekilen görüntüsü paylaşıldı.

        Nesli tehlike altında olan ve doğanın en gizemli canlılarından biri olarak bilinen vaşağın ormanda gezinirken objektiflere takıldığı belirtilen paylaşımda, "Gece avlanıp gündüz dinlenen bu muhteşem yırtıcı, ormanda gezinirken objektiflerimize poz verdi. Sağlık durumu gayet iyi olan vaşağın, yaşam alanında giderek daha sık görülmeye başlanması, koruma çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

        Görüntülerde, orman içindeki araç yolunda yürüyen vaşağın etrafını kontrol etmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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