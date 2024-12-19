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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencilerine afet farkındalığı konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:35
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        Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencilerine afet farkındalığı konusunda eğitim verildi.

        DÜ Meslek Yüksekokulunda düzenlenen eğitim, AFAD İl Müdürlüğü uzmanları gözetiminde kentte faaliyetini sürdüren Kızılelma Arama Kurtarma Derneği üyelerince gerçekleştirildi.

        Eğitimde öğrencilere afet anında yapılması gerekenler ve afetlerde sivil toplum kuruluşlarının önemi hakkında bilgi verildi.

        Program sonunda DÜ Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Tarakçı ve öğretim üyesi Murat Üstünel tarafından dernek başkanı Soner Üstünel'e teşekkür belgesi takdim edildi.

        - Yığılca Belediye Başkanı Savaş'tan açıklama

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, 15 Aralık'ta oynanan Süper Amatör Lig maçının, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        Savaş, bu tür olayların tekrarlanmaması dileyerek, "Şimdiye kadar sporun birleştirici yönünü, dostluk ve kardeşliği pekiştiren yönünü emsal alarak hem kurumsal hem de şahsi olarak spor girişimlerini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Özellikle saha dışında meydana gelen olayları yatıştırmak için olayı duyar duymaz alana geçtik. Her iki tarafın da hukukunu koruyarak tarafları sakinleştirmek için büyük gayret gösterdik. Ancak ileri sürülen iddialar, sadece tarafım ve makamım adına değil, olayda isimleri geçen Yığılcaspor ve Aziziyespor'a gönül verenler arasındaki kardeşliğe ve dostluğa gölge düşürmeyi amaçlayan belirli çevreler tarafından ortaya atılmıştır." ifadelerini kullandı.

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