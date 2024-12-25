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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:25 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:31
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi ve Şaziye köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 145 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ve satışlardan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.Y, E.G. ve Ş.A, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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