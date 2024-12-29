Düzce'de yayla yolunda dereye yuvarlanan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı

Sinekli Yaylası yolunda seyreden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen arazi aracı, Şimşirlik mevkisinde kontrolden çıkarak Uğur Deresi'ne yuvarlandı.

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