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        Düzce'de yayla yolunda dereye yuvarlanan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı

        Düzce'de arazi aracının dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 23:17 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:17
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        Düzce'de yayla yolunda dereye yuvarlanan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
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        Düzce'de arazi aracının dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sinekli Yaylası yolunda seyreden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen arazi aracı, Şimşirlik mevkisinde kontrolden çıkarak Uğur Deresi'ne yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan S.T. (32), S.U. (32) ve T.Y. (44) yaralandı.

        Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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