Düzce'de yayla yolunda dereye yuvarlanan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
Düzce'de arazi aracının dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'de arazi aracının dereye yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinekli Yaylası yolunda seyreden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen arazi aracı, Şimşirlik mevkisinde kontrolden çıkarak Uğur Deresi'ne yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan S.T. (32), S.U. (32) ve T.Y. (44) yaralandı.
Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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