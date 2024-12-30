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        Düzce'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 23:30 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:30
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        Düzce'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

        L.Ç. idaresindeki 34 EHY 626 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunda seyir halindeyken Metek TOKİ Işıklı Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Melahat Ertürk'e (54) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ertürk'ün cansız bedeni, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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