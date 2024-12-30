Düzce'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.
L.Ç. idaresindeki 34 EHY 626 plakalı otomobil, Bahçeşehir bağlantı yolunda seyir halindeyken Metek TOKİ Işıklı Kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Melahat Ertürk'e (54) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ertürk'ün cansız bedeni, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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