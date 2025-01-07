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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:10
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

        Görüşün azaldığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

        Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sis görüldü.

        Sisin hakim olduğu ova ile otoyoldaki trafik akışı, havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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