Türkiye Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özyıldırım, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Türkiye Muhtarlar Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Akıncı Özyıldırım'ın (79) cenazesi Düzce'de toprağa verildi. Dün Bahçeşehir bölgesinde evinin önünde kap krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve burada yaşamını yitiren Özyıldırım cenazesi, yakınlarınca alınarak merkeze bağlı Uğur köyüne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Özyıldırım'ın cenazesi, mezarlıkta defnedildi. Törene, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, yönetim kurulu üyeleri ve federasyona bağlı şube başkanları katıldı.

