        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Türkiye Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özyıldırım, Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı

        Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden Türkiye Muhtarlar Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Akıncı Özyıldırım'ın (79) cenazesi Düzce'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:08
        Dün Bahçeşehir bölgesinde evinin önünde kap krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve burada yaşamını yitiren Özyıldırım cenazesi, yakınlarınca alınarak merkeze bağlı Uğur köyüne getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Özyıldırım'ın cenazesi, mezarlıkta defnedildi.

        Törene, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, yönetim kurulu üyeleri ve federasyona bağlı şube başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

